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العراق والكويت يتصدران اعلى 15 منطقة في العالم حرارة

العراق والكويت يتصدران اعلى 15 منطقة في العالم حرارة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

صنف موقع eldoradoweather الدولي المتخصص في رصد درجات الحرارة، اليوم الاربعاء 15 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر.

العالم - العراق

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.

6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.

11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.

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