المقاومة الأفغانية في بنجشير تعلن صد هجمات لـ'طالبان'

العالم- أفغانستان

هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أفغانية بأن قوات حركة "طالبان" استولت على منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.

ونقلت وكالة "باختر" الموالية لـ"طالبان" اليوم الأحد عن مسؤولين في "الإمارة الإسلامية" تأكيدهم أن قوات الحركة أحكمت سيطرتها على منطقة شتل في بنجشير.

ووفقا لمعطيات الوكالة، قتلت قوات "طالبان" خلال العملية 10 من عناصر المقاومة وأصابت آخرين، بالإضافة إلى استيلائها على دبابتين ومدرعة ومدفع من عيار 82 ملم وكميات كبيرة من الذخيرة.

في غضون ذلك، أكد القيادي في "طالبان"، أمير خان متقي، في رسالة مسجلة إلى سكان بنجشير، أن الحركة عينت حاكما جديدا للولاية، حسب قناة 1TV الأفغانية.

في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير، لم تسفر عن أي نتيجة.

في السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، إنه يجب انتظار تشكيل حكومة شاملة جديدة في أفغانستان، لكي تعترف موسكو بالسلطات الأفغانية الجديدة.

وأكد نائب الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي"، أنه لا يجوز الاستعجال في هذا الموضوع.

وأضاف مورغولوف: "بالنسبة لمسألة الاعتراف الرسمي، علينا أولا انتظار تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، والتي يجب أن تمثل جميع القوى السياسية، بما في ذلك الأقليات العرقية، وبعد ذلك تحديد موقفنا. لا داعي للاستعجال هنا".