جريمة تيماء تثير غضبا في الكويت

العالم- الكويت

وفي التفاصيل، فقد أقدم عسكري في الأمن العام، على قتل شاب متهم بالاستهتار والتقحيص (التفحيط) برصاصة في صدره في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية تفاصيل جديدة للحادثة ودوافعها نقلاً عن مصدر أمني، والذي أشار إلى أنها وقعت فجر الأربعاء، بعد رصد استهتار إحدى المركبات واستيقافها من قبل الدورية.

وتبين وجود شخصين في المركبة، حاولا الهرب جرياً على الأقدام، وتمت ملاحقتهما، حيث أطلق العسكري النار على أحدهما وأصابه في صدره مما أدى إلى وفاته.

وذكر المصدر أن المركبة المستهترة صدمت الدورية عند محاولة استيقافها، قبل فرار راكبيها، مبيناً أن عسكريين اثنين لاحقا الهاربين، إلا أن أحدهما تعثّر أثناء ذلك.

رصاصة في الصدر

واشتبك الشابان اللذان كانا في المركبة مع العسكري الذي استمر بالملاحقة وحده، فأطلق النار في الهواء، وأتبع ذلك بإطلاقه رصاصة في صدر أحد المتهمين، فيما لاذ الثاني بالفرار، بحسب رواية المصدر الأمني.

وأضاف المصدر: (بعد تفتيش المركبة عثر على عدد من المواد المخدرة موزعة في أكياس بإلإضافة إلى ميزان صغير وأدوات تعاطٍ).

لكن وسائل إعلامية أخرى، ذكرت أن الشاب القتيل، حاول السيطرة على سلاح العسكري، وهو ما دفع الأخير إلى إطلاق رصاصة دفاعاً عن نفسه.

جريمة تيماء

وفجر مقتل الشاب في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء جدلاً واسعاً بين الكويتيين الذين رأوا أن جريمة التقحيص لا تبرر إطلاق النار، وأنه لا يوجد داع للمطاردة على الأقدام بينما سيارة الهاربين تحت سيطرة الأمن العام.

بينما أيد آخرون تصرف العسكري، مؤكدين أنه لو لم يفعل ذلك، لارتكب القتيل مجزرة بحقه وزميله العسكري الآخر.

وتصدر هاشتاج جريمة تيماء، التريند في الكويت، ونشر أحد الناشطين صورة الأمريكي جورج فلويد الشهيرة، والذي قُتل خلال توقيفه من قبل شرطي، في إشارة إلى تشابه الحادثتين.

وعلق: (رجل الامن في تيماء قاتل).

وتساءل الناشط سعد الشعلان: (لو تم الأستيلاء على سلاح رجل الأمن من قبل المتهمين ماذا تتوقعون ان يحصل..؟ الاكيد مجزرة جديدة بحق رجال الأمن).

وكتب حمد العيباني: (شرطي يقتل شاب في تيماء بسبب ( التقحيص ) احنا وين قاعدين !! الاسلحه تستخدم ضد المجرمين وليس المستهترين ، وزير الداخليه يوجد الف سلاح غير المسدس !! راحت حياه شاب بسبب غباء ضابط سمحو له باطلاق النار).

ودافع محمد العنزي عن العسكري قاتل الشاب في تيماء، وكتب: (مستهترين أو مجرمين ولم يتوقفا لسيارة الشرطة ولم يمتثلا لأوامر أفراد الشرطة بل ويهاجمون الشرطي للإستيلاء ع سلاحه أو أذيته أمر طبيعي ومطلوب ومنطقي أن يقوم الشرطي بالدفاع عن نفسه وعن سلاحه/الله يرحم المقتول ويتجاوز عنه ، نهاية مرافقة أصدقاء السوء تكون إما السجن أو الموت).

بينما انتقدت ناشطة الشرطة الكويتية بشكل عام، وقالت: (ما أدري إيش أقول عن شرطتنا، ياذابح مثل هالشرطي، يامذبوح مثل هالرشيدي ( ياطخوه يااطلع مخوه) والله نبي نرقعلكم بس ماكو فايده مايترقع لكم اجل ذبحتو هالوغد علشان تقحيص الله يعين اهلوه على مصيبتهم).