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شاهد.. رئيسي: الوجود الامريكي باي مكان لا يجلب الامن

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان تجربة الوجود الأميركي في مناطق مختلفة من العالم تثبت أن هذا الوجود أضر بالأمن والاستقرار والسلام.

العالم – ايران

وقال رئيسي في إجتماع للحكومة الايرانية ان الاميركيين يثيرون الاجواء ضد ايران ببعض الذرائع ما يستدعي الرد على هذه الاتهامات بالشكل المناسب.

وأضاف ان ما حدث في أفغانستان خلال العقدين الماضيين على الأقل مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "الوجود الامريكي في اي مكان من العالم لا يجلب الامن في كل مكان وجوده يخل بالامن والاستقرار، لا يمكن المرور على ما حدث لجيران ايران بسهولة ان ما حدث في افغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في العصر الحالي بالنظر الى الضحايا من النساء والاطفال ويجب ان يعي الجميع ما حدث من انتهاك لحقوق الانسان كان يحدث تحت انظار من يدعون حماية حقوق الانسان".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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