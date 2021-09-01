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رويترز: نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك يتوقع أن تستعيد سوق النفط العالمية نشاطها بالكامل في عام 2022

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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