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الادميرال سياري..

دفاع ايران الجوي الشامخ خلق سدا منيعا امام أعداء الوطن الإسلامي

دفاع ايران الجوي الشامخ خلق سدا منيعا امام أعداء الوطن الإسلامي
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قدم مساعد قائد الجيش لشؤون التنسيق تهانيه بمناسبة يوم الدفاع الجوي وقال ان الدفاع الجوي الشامخ للبلاد قد خلق من خلال يقظته سدا منيعا امام أعداء الوطن الإسلامي .

العالم- ایران

وقال الادميرال حبيب الله سياري في رسالة الى العميد صباحي فرد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش اليوم الاربعاء ، أن اليقظة المثالية وروح المبادرة والإبداع والإيمان خلقت سدا منيعا امام أعداء الوطن الإسلامي العزيز .

وأضاف الادميرال سياري إن يوم الدفاع الجوي الذي يصادف الاول من سبتمبر ، هو فرصة عظيمة لإعادة قراءة جهاد أبناء الوطن في قوات الدفاع الجوي للجيش وتضحياتهم وصمودهم الصلب في الذود عن سماء ايران العزيزة.

وحيا الأدميرال سياري ذكرى شهداء الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، مقدما تهانيه الحارة للعميد صباحي فرد ومنتسبي قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحلول الاول من سبتمبر ، يوم الدفاع الجوي متمنيا التوفيق لهذه القوة

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الادميرال سياري.. دفاع ايران الجوي الشامخ خلق سدا منيعا امام أعداء الوطن الإسلامي

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