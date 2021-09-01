محاكمة سويديين في طهران ينشطان بشبكة دولية لتهريب المخدرات

العالم- ايران

وعقدت جلسة المحاكمة في الغرفة 15 التابعة لمحكمة الثورة الاسلامية برئاسة القاضي ابوالقاسم صلواتي للبت في الاتهامات الموجهة للشخصين السويديين "ستيفان كوين غلبرت" وسيمون كاسبر براون" بحيازة كمية من المخدرات.

ووفقا للائحة الاتهام فان غيلبرت متهم بحيازة 9 كغم و 800 غم من المخدرات فيما براون متهم بحيازة 21 الف قرص من الترامادول.

وقال غيلبرت خلال جلسة المحاكمة انه جاء الى ايران بصفة سائح وكان قد كُلّف من قبل شخص غير سويدي باسم احمد زائدي لتهريب المخدرات من ايران الى السويد وكان من المقرر ان يقوم بتهريب كمية من المخدرات زنتها 9 كغم و 800 غم.

واشار القاضي الى وجود تناقض في افادات غيلبرت حيث ادعى خلال التحقيق بانه لم يبتاع المخدرات شخصيا بل كلف من قبل احمد زائدي باستلام حقيبة المخدرات من افراد من طهران وتهريبها الى السويد الا ان المتهم ادعى خلال محاكمة اليوم بانه بادر شخصيا الى شراء المخدرات.

وحول التناقض في هذه الافادات قال محامي غيلربت بان موكله مريض نفسيا وان وثائقه الطبية موجودة واشار الى انه اعد لائحة دفاع حول الاتهام الموجه الى موكله، وقال: من البديهي ان هنالك عصابة ناشطة في مجال التهريب كانت قد كلفته بهذا الامر.

بدوره افاد المتهم الاخر براون بانه بادر الى عملية تهريب 21 الف قرص من الترامادول من اجل الحصول على المال والاستعمال الشخصي وقال انه لا يعرف احدا في ايران بل يعرف الشخص الذي كلفه في السويد.

وفي الختام اعلن القاضي عن نهاية الجلسة على ان يتم الاعلان لاحقا عن موعد الجلسة القادمة.