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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصدر عسكري للعالم: القاعدة العسكرية الأولى التي أخلتها أميركا في سورية تقع قرب آبار النفط بمنطقة حق الأمربمحافظة دير الزور
مصدر عسكري للعالم: الولايات المتحدة أخلت ثلاثا من قواعدها العسكرية في سورية
وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف في برقية الى عبد اللهيان:سنواصل تعاوننا الوثيق بهدف تعزيز العلاقات مع ايران خدمة لمصالح الشعبين
رويترز: نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك يتوقع أن تستعيد سوق النفط العالمية نشاطها بالكامل في عام 2022
مراسل العالم: بدأت العاصمة كابول تعود إلى الحياة تدريجيا
مراسل العالم: إصابة عدد من المدنيين السوريين جراء سقوط قذائف صاروخية اطلقتها الجماعات المسلحة على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي
الرئيس رئيسي: إذا نظرنا فقط إلى عدد النساء والأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أو تشوهوا في أفغانستان فسندرك مدى حجم المأساة الخفية في هذ البلد
الرئيس رئيسي: ما حدث في أفغانستان خلال العقدين الماضيين على الأقل مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الدبلوماسية الاكثر نشاطا للحكومة يجب ان تتحقق مع الجيران
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: تجربة الوجود الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم تثبت أن هذا الوجود أضر بالأمن والاستقرار والسلام
وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف في برقية الى عبد اللهيان:سنواصل تعاوننا الوثيق بهدف تعزيز العلاقات مع ايران خدمة لمصالح الشعبين
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش
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الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.