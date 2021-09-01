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مصدر عسكري للعالم: الولايات المتحدة أخلت ثلاثا من قواعدها العسكرية في سورية

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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