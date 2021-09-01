الاحتلال ينتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة

العالم - الاحتلال

وأشار لابيد خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة، إلى أن الكيان الإسرائيلي يهدف إلى الحفاظ على الهدوء ومواجهة التهديدات في قطاع غزة.

وأوضح أن مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس "سيئة وخطوة سيكون لها انعكاسا خاطئا على الوضع" في المنطقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت قد طلب من الإدارة الأمريكية تأجيل إعادة افتتاح القنصلية إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة في فلسطين المحتلة خشية أن يؤثر ذلك على تشكيلته الحكومية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد أغلقت القنصلية ودمجت عملها ضمن نشاط السفارة الأمريكية بعد نقلها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.