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الاحتلال ينتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة

الاحتلال ينتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن كيانه المحتل يعتقد أن خطة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة لتقديم الخدمات للفلسطينيين هي فكرة سيئة.

العالم - الاحتلال

وأشار لابيد خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة، إلى أن الكيان الإسرائيلي يهدف إلى الحفاظ على الهدوء ومواجهة التهديدات في قطاع غزة.

وأوضح أن مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس "سيئة وخطوة سيكون لها انعكاسا خاطئا على الوضع" في المنطقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت قد طلب من الإدارة الأمريكية تأجيل إعادة افتتاح القنصلية إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة في فلسطين المحتلة خشية أن يؤثر ذلك على تشكيلته الحكومية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، قد أغلقت القنصلية ودمجت عملها ضمن نشاط السفارة الأمريكية بعد نقلها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

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الاحتلال ينتقد خطة واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة

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