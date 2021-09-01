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رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية..

الكويت تخسر 4 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد

الكويت تخسر 4 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عبد الوهاب الرشيد إن قرابة 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار) تُفقد سنوياً بسبب الفساد في الكويت.

العالم- الكويت

وبحسب موقع الواقع السعودي قال الراشد إن الأزمة المالية تمنح الكويت ثلاثة خيارات: اللجوء إلى الدين العام أو السحب المباشر من احتياطيات صندوق الأجيال القادمة أو كليهما.

وأضاف الرشيد في ندوة بعنوان “أثر الفساد على الاقتصاد الوطني” نظمتها الجمعية الاقتصادية يوم الثلاثاء، إن الاختلالات التي يمر بها الاقتصاد تقابل “اللامبالاة السياسية والوطنية” من جانب المسؤولين وصناع القرار.

وأكد أن عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب هو أسوأ أشكال الفساد.

وشدد على أنه ما لم يكن هناك إصلاح اقتصادي حقيقي فستكون العواقب وخيمة للغاية، إذ من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في 2035 إلى نحو 200 مليار دينار (قرابة 665 مليار دولار) وهو ما يقارب قيمة أصول الصندوق السيادي.

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رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية.. الكويت تخسر 4 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد

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