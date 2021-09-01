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طائرة قطرية على متنها فريق فني تحط في كابول

طائرة قطرية على متنها فريق فني تحط في كابول
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

حطّت طائرة قطرية تحمل على متنها فريقا فنيا في كابول الأربعاء لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلّع على الملف.

العالم- قطر

وقال المصدر حسب موقع القدس العربي “حطّت طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول في وقت سابق اليوم لمناقشة استئناف العمليات في المطار”، مضيفا “في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم المساعدة الفنية، فإنّ الفريق الفني القطري أطلق هذا النقاش بناء على طلب الطرف الآخر”.

وأضاف “في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم المساعدة الفنية، فإنّ الفريق الفني القطري أطلق هذا النقاش بناء على طلب” أطراف أخرى، مضيفا أن “المحادثات جارية بشأن الأمن والعمليات”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا طالبان في مؤتمر صحافي في الدوحة الأربعاء إلى ضمان “ممر آمن” للراغبين بالخروج من هذا البلد بعد الانسحاب الأمريكي.

ويتركّز الاهتمام على مطار كابول وكيفية إبقائه مفتوحا وحول سماح طالبان للراغبين بالمغادرة بالخروج من دون عوائق ما إن تعود حركة الملاحة.

وقال المصدر إنّ الهدف من المحادثات الفنية مع طالبان هو “استئناف الرحلات الجوية من وإلى كابول لتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير حرية الحركة بطريقة آمنة ومأمونة، بما في ذلك استئناف جهود الإجلاء من المطار”.

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