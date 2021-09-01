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مراسلة العالم: تسوية أوضاع اكثر من 200 مطلوب من أبناء درعا وتسليم اسلحتهم الفردية للقوات السورية في حي الأربعين بدرعا البلد

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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