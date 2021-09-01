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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين بمشاركة عناصر من حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن 61 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

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