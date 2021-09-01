سفير البحرين لدى الاحتلال يصف وصوله الى تل ابيب بالحدث 'التاريخي'!

العالم- البحرين

ونشر الجلاهمة مجموعة من الصور مع زوجته لحظة وصولهما إلى مطار تل أبيب، مرفقا الصور بتعليق بالعربية والإنكليزية والعبرية “حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي. سعيدون جدا بالثقة المليكية السامية” على حد تعبيره.

ولاقت تغريدة الجلاهمة تفاعلا من قبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل أحدهم “وهل يعتبر هذا حدثا تأريخيا؟ أنت تتكلم وكأن البحرين هي الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة توقيع معاهدة مع الاتحاد السوفيتي السابق بشأن الحرب الباردة والعالم كله يراقب! أنت تتكلم عن البحرين. ما الفائدة من فتح سفارة في "إسرائيل"؟ هل هو أمر أما ماذا؟ هل يوجد رعايا بحرينيون هناك؟”.

فيما قالت مستخدمة تدعى جيهان “مبروك على رضا الصهاينة عنك عساها تنفعك يوم القيامة يوم لا ينفع مال أو بنون”.

وعلق آخر “بل هو عار في جبين العائلة يا خالد”.

وكتب مستخدم يدعى خالد “على دماء وجثث الفلسطينيين!”.

من جهتها، نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة لرئيس المراسم والتشريفات في الخارجية الإسرائيلية غيل هاسكل لدى استقباله السفير البحريني، وعلقت بالقول “فصل جديد يسطره البلدان والمنطقة برمتها على حد زعمه.

وهنأ السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب دافيد فريدمان، والمعروف بصهيونيته، سفير المنامة الجديد.

وكان كيان الاحتلال قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

ووقع الاحتلال والبحرين، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما.