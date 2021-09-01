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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم:القوات الامريكية تسير دورية على أطراف بلدتي العزبة ومعيزيلة شمال ديرالزور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي
عبد اللهيان يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي ان التوجه المبدئي الايراني نحوافغانستان يتمحور حول ضرورةتشكيل حكومة شاملة بمشاركة الجميع
مراسل العالم:تحالف العدوان السعودي يتحدث عن إطلاق القوات اليمنية أربع طائرات مسيرة بإتجاه المملكة خلال الساعات الماضية
مراسلة العالم: تسوية أوضاع اكثر من 200 مطلوب من أبناء درعا وتسليم اسلحتهم الفردية للقوات السورية في حي الأربعين بدرعا البلد
مراسل العالم: عباس استانكزي القيادي في طالبان يؤكد الاعلان عن الحكومة الافغانية خلال اليومين المقبلين دون مشاركة المسؤولين السابقين
مصدر عسكري للعالم: القوات الأميركية في سورية أخلت ثلاث قواعد عسكرية الأولى في محافظة دير الزور والثانية والثالثة بمحافظة الحسكة
مصدر عسكري للعالم: القاعدة العسكرية الأولى التي أخلتها القوات الاميركية في سورية تقع قرب آبار النفط بمنطقة حق الأمر بمحافظة دير الزور
مصدر عسكري للعالم: الولايات المتحدة أخلت ثلاثا من قواعدها العسكرية في سورية
مصدر عسكري للعالم: القاعدة العسكرية الثالثة التي أخلتها أميركا في سورية تقع بمنطقة حصرك في محافظة الحسكة جنوب القامشلي
مصدر عسكري للعالم: القاعدة العسكرية الأولى التي أخلتها أميركا في سورية تقع قرب آبار النفط بمنطقة حق الأمربمحافظة دير الزور
عبد اللهيان يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي ان التوجه المبدئي الايراني نحوافغانستان يتمحور حول ضرورةتشكيل حكومة شاملة بمشاركة الجميع
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.