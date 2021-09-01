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مراسل العالم:القوات الامريكية تسير دورية على أطراف بلدتي العزبة ومعيزيلة شمال ديرالزور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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