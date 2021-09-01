برلمان العراق يتخذ اجراء ضد النواب المتغيبين

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وقال نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد إن "جلسات مجلس النواب ستعقد بعد اكتمال النصاب القانوني لها"، لافتا الى أن "هيئة الرئاسة لم توفق لعقد جلسة رغم تحديد موعدها لاكثر من مرة وذلك لعدم اكتمال النصاب وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة بالدعاية الانتخابية".

وأضاف، أن "هيئة الرئاسة عملت بقرار إيقاف الراتب عن النواب المتغيبين وسوف نعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول النصاب".

واوضح، ان "رئاسة البرلمان سوف تعمل على إيقاف الرواتب عن النواب المتغيبين او قطع جزء منها او إيقافها بصورة كاملة".

وتابع، أنه "إذا تم عقد جلسة بنصاب قانوني مكتمل فمن الممكن أن تمرر القوانين الجاهزة للتصويت".