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الصين تدعو لتحقيق دولي بجرائم واشنطن في أفغانستان

الصين تدعو لتحقيق دولي بجرائم واشنطن في أفغانستان
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الخارجية الصينة للتحقيق في جرائم قتل جماعي للمدنيين ارتكبتها القوات الأمريكية وعسكريو الدول المتحالفة مع واشنطن خلال 20 عاما من الحملة على أفغانستان.

العالم- أفغانستان

وفي تصريحات لصحيفة Global Times الصينية الناطقة بالإنجليزية، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين اليوم الأربعاء: "العسكريون الأمريكيون غادروا أفغانستان، لكن جرائم قتل المدنيين التي ارتكبوها مع حلفائهم خلال السنوات العشرين الأخيرة يجب التحقيق فيها بشكل دقيق، ولا بد من مساءلة القتلة".

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية فقد قتل ما لا يقل عن 47245 مدنيا في أفغانستان منذ بدء حملة الولايات المتحدة عام 2001 وحتى أبريل 2020.

وفي مارس 2020 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما يقضي بإمكانية التحقيق في جرائم حرب في أفغانستان.

وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها لهذه الخطط، فيما وقع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب مرسوما يجيز فرض العقوبات ضد قضاة المحكمة، ألغته إدارة جو بايدن في أبريل الماضي.

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الصين تدعو لتحقيق دولي بجرائم واشنطن في أفغانستان

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