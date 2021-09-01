اليابان.. سحب مئات آلاف الجرعات الملوثة من لقاح كورونا

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت شركتا "مودرنا" و"تاكيدا" للصناعات الدوائية في بيان مشترك، إن "السبب الأكثر ترجيحا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في الآلة التي تضع السدادات على القوارير".

وتم التأكد من أن المادة هي الفولاذ المقاوم للصدأ.

بينما أعلنت وزارة الصحة اليابانية، استنادا إلى معلومات من تحقيقات الشركات المعنية، أنها "لا تعتقد أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر إضافية على الصحة".

وكانت السلطات اليابانية أوقفت الأسبوع الماضي استخدام دفعات من لقاح "مودرنا" تضم أكثر من مليون و600 ألف جرعة بعد إخطارها بمسألة التلوث.

وحازت القضية اهتماما متزايدا بعد الإعلان عن وفاة رجلين بعد أيام من تلقي كل منهما جرعة من إحدى الدفعات المعلقة.

وأكدت الشركتان في البيان أن لا دليل على أن الوفاة نجمت عن اللقاح، بينما ما زال التحقيق جاريا في الأسباب.