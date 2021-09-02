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وزير الخارجية الايراني يؤكد على الحل السلمي للخلافات بين ارمينيا واذربيجان

وزير الخارجية الايراني يؤكد على الحل السلمي للخلافات بين ارمينيا واذربيجان
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، على الحل السلمي للخلافات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، معلنا استعداد ايران للمساهمة في حل هذه الخلافات.

العالم - ايران

أجرى وزير خارجية ارمينيا، ارارات ميرزويان، يوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، هنأه فيه على حصوله على ثقة البرلمان وبدء مهامه وزيرا للخارجية.

ودعا ميرزويان الى تطوير التعاون بين البلدين ايران وارمينيا في جميع الجوانب وخاصة تسهيل التجارة والشحن والنقل والترانزيت.

* استعداد ايران للمساهمة في حل الخلافات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان

وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره لتهنئة نظيره الارميني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بما فيها التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما أكد وزير الخارجية الايراني احترام الحدود الدولية، وشدد على ضرورة الحل السلمي للخلافات بين البلدين الجارين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، معلنا استداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساهمة في تسوية هذه الخلافات.

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