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قائد قوى الامن الداخلي الايراني: حدود البلاد تحظى بالامن الكامل

قائد قوى الامن الداخلي الايراني: حدود البلاد تحظى بالامن الكامل
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين اشتري بان حدود البلاد كلها تحظى بالامن الكامل وان العبور وتبادل السلع جار بصورة طبيعية مع الدول الجارة.

العالم - ايران

وقال العميد اشتري في تصريح له الاربعاء خلال تفقده النقاط الحدودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان في مدينة نمين: ليست لنا اي مشكلة في الحدود الشمالية خاصة مع جمهورية آذربيجان وان العبور الان بين البلدين مستتب في منتهى الامن.

واشار الى التطورات الاخيرة في افغانستان وقال: ان العبور ازداد في الحدود الشرقية للبلاد مقارنة مع السابق ونامل من خلال استقرار الاوضاع ان يعود المواطنون الافغان الى ديارهم وان تعود الاوضاع في المناطق الحدودية الى سابق عهدها.

واكد قائد قوى الامن الداخلي في الوقت ذاته بان لا مشكلة في الحدود الشرقية وان الاوضاع فيها تحت السيطرة والمراقبة.

كما اشار الى تجهيز الحدود وقوات حرس الحدود في البلاد بالمعدات الاكترونية والالكتروبصرية وقال: سنستخدم اي نوع من الامكانيات التي تساعد في الرصد والمراقبة والارتقاء بامن الحدود وقوات حرس الحدود.

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قائد قوى الامن الداخلي الايراني: حدود البلاد تحظى بالامن الكامل

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