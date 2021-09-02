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تحريك الملف الفلسطيني وضغوط الإحتلال

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

کیف تقرأ محاولة السلطة وداعميها تسويق اللقاء بالإحتلال لتخفيف ضغوطه؟

العالم - مع الحدث

ما الذي نتج عن لقاء عباس -غانتس غير التنسيق الأمني وتعميق الإنقسام الفلسطيني؟ وماذا ينتظر من حكومة بينيت الرافضة لمفاوضات الدولة الفلسطينية ووقف الإستيطان؟ وهل يتوقع الكثير من قمة القاهرة لحث ادارة بايدن على الوفاء بوعودها اتجاه القضية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الکاتب والاستاذ الجامعي عليان محمود عليان، والكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، والكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي.

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