"رونالدو" يتفوق على "علي دائي" ويصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخبات

العالم-رياضة

وسجل رونالدو هدفين في مباراة منتخب البرتغال أمام أيرلندا في الدقيقتين 89 و96، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا.

وحطم بهدفيه الرقم القياسي المسجل لصالح نجم الكرة الإيرانية السابق، "علي دائي" برصيد 109 هدفا دوليا.

وسجل رونالدو، 36 عاما هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 89 في المباراة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

وكان يمكن للاعب المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يرفع رصيده إلى 112 هدفا دوليا، لو كان سجل ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول.

وكان رونالدو يخوض مع منتخب البرتغال مباراة الدولية رقم 180 في مسيرته الكروية.

ظهر الأسطورة رونالدو لأول مرة مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، وبدأ مسيرته التاريخية في تسجيل الأهداف في بطولة أوروبا 2004 في الخسارة 2-1 أمام اليونان في مرحلة المجموعات.

وهناك لاعبان وحيدان فقط سجلا أكثر من 100 هدف لبلديهما هما رونالدو وعلي دائي.

وكان دائي، الذي لعب لأندية بايرن ميونيخ وهيرثا برلين الألمانيين، قد توقف رصيده من الأهداف عن 109 هدفا، سجلها لمنتخب إيران في الفترة من 1993 حتى عام 2006.

وتعد أكثر لاعبة تسجيلا للأهداف في كرة القدم الدولية، هي الكندية كريستين سنكلير، 38 عاما، والتي سجلت هدفها رقم 187 في أولمبياد طوكيو، حيث فازت مع منتخب بلادها بالميدالية الذهبية.

وحقق رونالدو أرقاما قياسية عديدة حيث أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة أوروبا، حيث وصل رصيده إلى 11 ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله ميشيل بلاتيني بتسعة أهداف في بطولة أوروبا.

كما يحتل رونالدو صدارة الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً، بأكثر من 14 هدفاً لصالح منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.