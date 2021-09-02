شاهد..ماهي الزبالة التي طلب غانتس من ابومازن لمّها؟

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان لقاء عباس وغانتس يزيد الاعباء على الشعب الفلسطيني وعلى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

واضاف ان هذا اللقاء جاء بطلب من الادارة الاميركية وقبل ثلاثة اسابيع كان هذا اللقاء مرفوض من قبل نفتالي بينيت وعدداً من وزراء كيان الاحتلال.

وشدد البشتاوي على ان هناك بعض الاوساط داخل السلطة الفلسطينية تروج لزيارة غانتس ومحمود عباس وتقول انها حققت ثلاثة مسائل هي زيادة التنسيق الامني مع الاحتلال وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير الاتصالات في مناطق السلطة الفلسطينية، وقافلة عن الاقوال الاسرائيلية التي تؤكد ان طلب غانتس الاول من محمود عباس هو "لم الزبالة" من شوارع رام الله ومخيم جنين ويقصد هنا المقاومين الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم.