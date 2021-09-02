الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..ماهي الزبالة التي طلب غانتس من ابومازن لمّها؟

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث السياسي حمزة البشتاوي عن طلب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بيني غانتس من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لم الزبالة" من شوارع رام الله ومخيم جنين.

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان لقاء عباس وغانتس يزيد الاعباء على الشعب الفلسطيني وعلى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

واضاف ان هذا اللقاء جاء بطلب من الادارة الاميركية وقبل ثلاثة اسابيع كان هذا اللقاء مرفوض من قبل نفتالي بينيت وعدداً من وزراء كيان الاحتلال.

وشدد البشتاوي على ان هناك بعض الاوساط داخل السلطة الفلسطينية تروج لزيارة غانتس ومحمود عباس وتقول انها حققت ثلاثة مسائل هي زيادة التنسيق الامني مع الاحتلال وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير الاتصالات في مناطق السلطة الفلسطينية، وقافلة عن الاقوال الاسرائيلية التي تؤكد ان طلب غانتس الاول من محمود عباس هو "لم الزبالة" من شوارع رام الله ومخيم جنين ويقصد هنا المقاومين الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم.

روابط ذات صلة

هذا ما قاله بينيت في ختام أول لقاء له ببايدن في واشنطن

الهندي: السلطة الفلسطينية شريكة للاحتلال في تكميم الأفواه 

هل يجرؤ الكيان الإسرائيلي على توتير الأوضاع مجددا مع المقاومة الفلسطينية؟  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. بدء مبادرة تسليم السلاح وتسوية الاوضاع في درعا البلد

مصادر.. الباخرة الإيرانية دخلت المياه السورية والحمولة ستُنقل بالصهاريج إلى لبنان

اتحاد الشغل التونسي: المهم وجود حكومة وليس المهم اسمها

"مو".. ما لاتعرفه عن أحدث نسخ كورونا

مفتي عُمان : خروج أمريكا من أفغانستان 'نصر من الله'

من هم الأسرى الذين تطالب حماس باطلاق سراحهم؟