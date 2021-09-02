النهضة التونسية تؤكد أنها تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع بمقدار مشاركتها في الحكم

العالم - تونس

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، الأربعاء، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف رئيس "النهضة"، راشد الغنوشي.



وأكدت النهضة أنها "تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي، وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج، وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".

وكان الغنوشي قد أعفى كافة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وقرر تشكيل المكتب بما "يستجيب لمقتضيات المرحلة، ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".

وكان مجلس شورى النهضة أكد، في بيان الشهر الماضي، "ضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر الرئيس قيس بن سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، في حركة انقلابية على دستور البلاد.