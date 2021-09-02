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اتحاد الشغل التونسي: المهم وجود حكومة وليس المهم اسمها

اتحاد الشغل التونسي: المهم وجود حكومة وليس المهم اسمها
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، إن بلاده في حاجة إلى حكومة لتفادي الوصول إلى التفكيك أو "اللادولة".

العالم - تونس

ونشر الطاهري تدوينة جديدة له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أكد من خلالها أن تونس في حاجة إلى حكومة، بغض النظر عن تسميتها، أن تكون حكومة إنقاذ، أو حكومة وحدة، أو حكومة تكنوقراط، أو حكومة إدارية، أو حتى حكومة تسيير أعمال.

وذكر سامي الطاهري أن المطلوب في بلاده، وبشكل عاجل، إقامة حكومة منسجمة، ولديها المسارات واضحة، من خلال برامج وأولويات، مشيرا إلى أن غير هذا المسار، فهو السير نحو اللادولة والتفكيك.

وشهدت تونس الشهر الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الجاري.

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