امريكا أهدرت أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا

العالم - الأميركيتان

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الأربعاء استنادا إلى بيانات عامة بأن الرقم أعلى بكثير مما كان يعتقد لأنه يعتمد على البيانات التي قدمتها الصيدليات والولايات إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وقالت "إن بي سي نيوز" إن الأرقام لا تشمل 7 ولايات أمريكية فضلا عن وكالات فدرالية أساسية.

وأضافت أن الجرعات المتلفة تشمل قوارير متشققة وأخطاء في تمييع اللقاحات وأعطالا في ثلاجات التخزين.