الادميرال ايراني : البحرية الايرانية رفعت راية البلاد في اقصى البحار

العالم - ايران

جاء ذلك خلال حفل تقديم "العقدي بحري حسين حسيني" قائدا للمنطقة البحرية الثالثة بالجيش الايراني، التي اقيمت اليوم الخميس في ميناء كنارك (بمحافظة سيستان بلوجستان – جنوب شرق).

ونوه الادميرال ايراني، بتويجهات القائد العام للقوات المسلحة وتاكيد سماحته على تعزيز اقتدار وصلابة القوات المسلحة الايرانية وجهوزيتها لصد الاعداء والرد على مزاعمهم.

واكد : نحن اليوم نشاهد منظرا جميلا من الوحدة والتماسك في محافظة سيستان وبلوجستان الصامدة والقوية، ولاسيما شواطئ مكران التي تشكل بوابة الاقتصاد الايراني على العالم وتزيد البلاد اقتدارا وشموخا.

كما اشار قائد البحرية الايرانية الى الحفل الختامي لمسابقة الغوص العميق التي اقيمت في اطار بطولة جيوش العالم 2021 باستضافة سيستان بلوجستان؛ مؤكدا ان هذه المنافسات تسهم في تعزيز اواصر المودة بين الدول المشاركة.

واستدل الادميرال ايراني في هذا السياق، بإشادات الضيوف الاجانب لحسن اداء القائمين على تنظيم هذه المسابقة الدولية؛ مؤكدا ان كرم الضيافة هذا مدعاة لمزيد من رفعة ايران الاسلامية.