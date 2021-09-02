شاهد: اللقاء مع غانتس يبعد ابومازن عن المقاومة

العالم - مع الحدث

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان لقاء عباس وغانتس يزيد الاعباء على الشعب الفلسطيني وعلى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

واضاف ان هذا اللقاء جاء بطلب من الادارة الاميركية وقبل ثلاثة اسابيع كان هذا اللقاء مرفوض من قبل نفتالي بينيت وعدداً من وزراء كيان الاحتلال.

وشدد البشتاوي على ان هناك بعض الاوساط داخل السلطة الفلسطينية تروج لزيارة غانتس ومحمود عباس وتقول انها حققت ثلاثة مسائل هي زيادة التنسيق الامني مع الاحتلال وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير الاتصالات في مناطق السلطة الفلسطينية، وقافلة عن الاقوال الاسرائيلية التي تؤكد ان طلب غانتس الاول من محمود عباس هو "لم الزبالة" من شوارع رام الله ومخيم جنين ويقصد هنا المقاومين الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم.

من جهته أكد الاستاذ الجامعي عليان محمود عليان ان مغزى التنسيق الامني الذي تم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي بعد لقاء محمود عباس وبيني غانتس هو تصدي السلطة الفلسطينة لأي مقاومة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وقال عليان ان السلطة الفلسطينية يجب عليها اولا التفاوض مع الشعب الفلسطيني ومن ثم تفكر بان تتفاوض مع العدو الصهيوني.

واضاف ان الداخل الفلسطيني يمر بصراع داخلي ويجب ان ينتهي هذا الصراع حتى يصحح المسار الفلسطيني بإقامة وحدة وطنية متكاملة.

وأكد عليان ان مغزى التنسيق الامني الذي تم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي بعد لقاء محمود عباس وبيني غانتس هو تصدي السلطة الفلسطينة لأي مقاومة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، كما فعلت مع الشهيد نزار بنات في مدينة الخليل.

واوضح عليان ان مشكلة الفلسطينينين الاساسية هي عدم وجود استراتيجية وطنية متكاملة.

بدوره استبعد المحلل السياسي علاء الريماوي ترميم العلاقات بين السلطة الفلسطينية وبين المقاومة أو الوحدة بينهما.

وقال الريماوي ان هناك مسارين في الساحة الفلسطينية؛ المسار الاول تقوده المقاومة الفلسطينية من خلال المعركة الحقيقية مع الاحتلال والتي حققت فيه علامات فارقة في مواجهة الاحتلال وثبت ان هذا المسار الذي يقاد من غزة يشكل حالة ردع للاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف ان المسار الثاني تقوده السلطة الفلسطينية والذي اعلن عنه بالانسيق الامني وعودة المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي وقبول سياسة السلام الاقتصادي، وان لم يعد الحديث عن السلام الاقتصادي كما السابق انما الحديث عن ادارة علاقات مستقرة لصالح الاحتلال بنكهة اقتصادية.

واوضح ان الاحتلال الاسرائيلي في السابق كان يتحدث عن مدن صناعية وجغرافيا مفتوحة مع الاردن ودولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت قبعة التطوير الاقتصادي، ولكنه اليوم بات يتحدث عن مؤسسات تعمل تحت الادارة المدنية تقوم بادوار اجتماعية لايستطيع الاحتلال القيام بها وانما يقوم بها وسيط، مقابل دفع الاجر له من خزية الشعب الفلسطيني، بمعنى الاموال التي قدمت للسلطة الفلسطينية هي نتاج قطاعات مسروقة من الشعب الفلسطيني نفسه من خلال الضرائب المضافة على البضائع الفلسطينية او اسعار الوقود المرتفعة التي يتم تصديرها للفلسطينيين والتي تأتي الان ضمن عطايا كأنه يقدمها الى السلطة الفلسطينية.

وشدد الريماوي على ان القيادة الفلسطينية بعد انقلابها على مشهد الانتخابات في داخل اروقة السلطة ومسارها الواضح مع الاحتلال الاسرائيلي لايمكن ان يكون بينها وبين المقاومة الفلسطينية وحده ولايمكن ان ترمم العلاقات بينهما.

وأكد الريماوي ان لقاء بيني غانتس ومحمود عباس جاء في مسار ليس مقطوعا ولا معزولا عن الاداء السياسي للسلطة الفلسطينية، فلم تكن هناك قطيعة بين السطلة الفلسطينية والاحتلال بل كانوا على علاقات ولقاءات مستمرة ومتصلة منها معلنه ومنها كانت سرية.