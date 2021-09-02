أيهما أكثر فائدة..البيض البني أو الأبيض؟

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يعتبر البيض البني على الغالب أغلى سعرا من الأبيض، فهل يعود ذلك إلى أنه أفضل؟

تبيض الدجاجات البيضاء بيضا أبيض اللون، فيما الدجاج الأحمر يبيض بيضا بني اللون وهذا يعني أن الأمر يعود للجينات في المقام الأول.

يقول العلماء إن القيمة الغذائية لبيض الدجاج واحدة مهما اختلف لونه، فلماذا إذن التباين في السعر؟

يقول الخبراء إن التباين في سعر البيض الأبيض والبني هو لأسباب اقتصادية بتحته ولا علاقة له بالقيمة الغذائية.

تفسير العامل الاقتصادي هو أن الدجاج الأبيض يستهلك طعاما أكثر من نظيره الأحمر وعليه تصبح تكلفه بيضه أعلى.

أما البيض الخالي من الإضافات الكيميائية “الأورجانيك” فهو أغلى سعرا لأن الدجاج يتناول طعاما طبيعيا خاليا من أي مواد ضارة ولهذا يصبح سعر البيض أغلى بغض النظر عن لونه.