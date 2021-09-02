هنية يهاتف الحوراني ويشيد بموقفها

العالم - فلسطين

وأشاد هنية بموقف الحوراني ورسالتها المبدئية في رفض التطبيع، مثمنًا "هذا الشعور النبيل والانتماء الصادق للأمة".

وانسحبت الطالبة الحوراني من مسابقة عالمية طرحتها جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، "لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا"، مضحية بالتنافس على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي.

وقالت الحوراني في تصريحات صحفية إن "مبادئي لا تسمح لي بمنافسة من شوه صورة وطني، ضمن مسابقة عالمية تعنى بالجمال".



وأضافت أن "قيمة الجائزة التي تصل إلى مليون دولار أمريكي؛ لم تغيب عقلي، فأنا تربيت على مبادئ، أساسها فلسطين، فموقفي تجاه القضية لا مساومة عليه، فيما بقية الأمور الأخرى تفاصيل لا تهمني".