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هنية يهاتف الحوراني ويشيد بموقفها

هنية يهاتف الحوراني ويشيد بموقفها
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية، لينة الحوراني، التي انسحبت من مسابقة عالمية بعد اختيار ممثل عن الاحتلال الإسرائيلي كمنافس لها على مستوى الشرق الأوسط.

العالم - فلسطين

وأشاد هنية بموقف الحوراني ورسالتها المبدئية في رفض التطبيع، مثمنًا "هذا الشعور النبيل والانتماء الصادق للأمة".

وانسحبت الطالبة الحوراني من مسابقة عالمية طرحتها جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة، "لإيجاد حلول للمدن للتعافي من آثار وباء كورونا"، مضحية بالتنافس على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي.

وقالت الحوراني في تصريحات صحفية إن "مبادئي لا تسمح لي بمنافسة من شوه صورة وطني، ضمن مسابقة عالمية تعنى بالجمال".

وأضافت أن "قيمة الجائزة التي تصل إلى مليون دولار أمريكي؛ لم تغيب عقلي، فأنا تربيت على مبادئ، أساسها فلسطين، فموقفي تجاه القضية لا مساومة عليه، فيما بقية الأمور الأخرى تفاصيل لا تهمني".

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