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مصادر خاصة لقناة العالم: ناقلة النفط الإيرانية المتوجهة إلى لبنان تدخل المياه السورية

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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