شاهد.. طالبان وتحديات ادارة افغانستان

العالم - افغانستان

فمع ارتفاع الاسعار الحاد وتراجع قيمة العملة المحلية، تحاول طالبان تجنب انهيار الاقتصاد، معتبرة ان المشكلات ستبدا في الانحسار مع تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان مصرفيين قالوا انه، حتى مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، سيكون من الصعب إعادة تشغيل النظام المالي دون المختصين الذين فروا في موجة الخروج الجماعية من كابول. بالاضافة الى مصادرة الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة ملايين دولار من الاصول الافغانية في بنوكها، ووقف الشحنات النقدية لكابول، بحجة الا تستولي عليها طالبان رغم انها سلمت البلاد للجماعة بنفسها.

ورغم دعوة طالبان للافغان للعودة الى بلادهم وامرت البنوك والمستشفيات والاجهزة الحكومية بالعودة للعمل، الا ان الكثير من الشركات والمكاتب والمتاجر مازالت مغلقة، فيما تشكلت طوابير طويلة امام البنوك.

حتى مشروع التفاهم مع الخصوم والمعارضين الذي اطلقته طالبان قد لا يكتمل، مع فشل المفاوضات مع المعارضة في وادي بنجشير، وهو ما ينبئ باندلاع حرب جديدة، خاصة بعد دعوة الزعيم البارز امير خان المعارضة لنبذ السلاح والمواطنين للابتعاد عن مواقع القوات الموالية للزعيم المحلي احمد مسعود، مذكرا بان القوات الاجنبية لم تتمكن من هزيمة طالبان.

مستقبل افغانستان الغامض، جعل الاتحاد الاوروبي يعلن انه لن يتسرع بالاعتراف رسميا بجماعة طالبان باعتبارها الحاكم الجديد لافغانستان، وان كان سيحتاج الى التعامل معها. وهو ما يجعل ملف العلاقات الدولية وبناء الثقة تحديا اخرا امام حكومة طالبان المنتظرة.