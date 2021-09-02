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وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه

وقفة احتجاجية في الحسكة للتنديد باستمرار تركيا قطع المياه
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

نظمت فعاليات أهلية وشعبية في الحسكة اليوم وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار القوات التركية بقطع مياه الشرب من محطة علوك لأكثر من شهرين.

العالم - سوريا

من جهة اخرى، في محاولة لتفريغ المنطقة من سكانها وإحداث تغيير ديموغرافي تواصل القوات التركية والجماعات الموالية لها قصف المناطق الآمنة في ريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الأسبوعين الماضيين إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية في المنطقة.

ومع استمرار العدوان التركي وقصفه العشوائي لم يجد أهالي مناطق ريف وقرى تل تمر وأبو راسين وزركان بداً من النزوح من منازلهم في ظل الاستهداف المباشر بالمدفعية والطيران المسير وغيرها واللجوء إلى مراكز الإيواء المؤقت في بعض مدن ومناطق المحافظة الآمنة.

و لم تتوقف لجنة الإغاثة الفرعية منذ بدء عمليات نزوح الأهالي إلى مراكز الإيواء في مدينة الحسكة عن تأمين احتياجات الأسر النازحة من المواد الغذائية وغير الغذائية والرعاية الصحية وفي هذا الإطار بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أن اللجنة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الجمعيات الخيرية قدموا سلالاً غذائية للاسر النازحة إضافة إلى مادة الخبز والمياه المعدنية وتسيير فرق طبية لتقديم الرعاية الصحية في مراكز الإيواء وأن الجهود الإغاثية مستمرة بهدف تأمين احتياجات الاسر والتخفيف عنهم.

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