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الحرس الثوري:

تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب شمالي غربي البلاد

تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب شمالي غربي البلاد
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوات الحرس الثوري في مدينة سلماس (بمحافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب) "العقيد سيد كاظم مير كاظمي زادة" عن تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب على ايدي قوات الامن المنتسبة الى الحرس في تلك المدينة.

العالم - ايران

وخلال تصريحه لمراسل "ارنا" اليوم الخميس، اوضح العقيد "ميركاظمي زادة"، ان قوات الامن بالحرس الثوري تمكنت امس الاربعاء، ومن خلال عملية رصد واستشراف دقيقة، الكشف عن تحركات عصابة ممنهجة لتهريب واختطاف رعايا اجانب في مدينة سلماس والقضاء عليها.

واضاف، انه تم في هذه العملية القبض على 4 مهربين ومصادرة عربتين وكمية كبيرة من الوثائق ذات الصلة بعمليات غسيل الاموال التي كانت في حوزة العصابة.

ولفت هذا القائد الامني ايضا، بأن عملية القضاء على عصابة التهريب والاختطاف التي نفذت ليل الاربعاء، ادت الى الافراج عن 22 رهينة من حملة الجنسيات الاجنبية.

وشدد العقيد ميركاظمي زادة، قائلا : ان الحرس الثوري بقواته المضحية، على اهبة الاستعداد ليل نهار للدفاع عن امن المنطقة وصون انجازات الثورة الاسلامية، وسيرد بكل قوة واقتدار على كافة التحركات المخلة بامن البلاد.

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الحرس الثوري: تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب شمالي غربي البلاد

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