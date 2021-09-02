منتخب لبنان في ضيافة الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم

العالم - لبنان

وخاض المنتخب اللبناني مرانه الأخير على ملعب المباراة مساء الأربعاء.

واعتبر المدير الفني ايفان هاسيك أن المنتخب سيلعب بعزيمة، وقال: "هذا شرف كبير لي أن أكون مدرب لبنان في هذه المرحلة والفرصة متاحة للتطور وتحقيق حلم اللبنانيين وبلوغ النهائيات". وأضاف: "سنبذل قصار جهدنا ومؤمنين بقدراتنا وسنعمل بكل جهد لتقديم الأفضل أمام الإمارات وفي الاستحقاقات المقبلة".

ولفت خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الى أن انجاز التأهل لمونديال قطر لو تحقق فهو لسائر افراد الشعب اللبناني وليس لي.

وقال: "لدينا فرصة كبيرة وعلينا الكفاح لبلوغ هدفنا ونريد اسعاد هذه الجماهير التي تساندنا في لبنان وخارجه".

ويدخل نادي رجال الأرز المواجهة مثقلًا بالغيابات بعدما فتك فيروس كورونا بلاعبي المنتخب الذي عسكر في دبي وقبلها في انطاليا التركية، حيث فقد في معسكره الأول الحارس مهدي خليل الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ويغيب حتى نهاية الموسم، كما تعرض المدافع ماهر صبرا لكسر في يده سيبعده عن مواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، فيما غاب المهاجم الواعد محمد ناصر لإصابته بفيروس كورونا الذي لم يوفر قائد المنتخب حسن معتوق الذي عاد والتحق بمعسكر دبي الذي يعتبر كارثيًا بعدما فقد الأبيض حارسه الاحتياطي علي ضاهر والذي كان بديلا لمهدي خليل، إلى المدافعين نور منصور ومحمد حايك وحسين الزين أخيراً، والمهاجم محمد قدوح جراء إصابتهم بفيروس كورونا الذي منع المحترف في السويد محمد دهيني من الالتحاق بصفوف المنتخب.

ويعول المدير الفني التشيكي الخبير بالكرة الإماراتية على كوكبة من اللاعبين على رأسهم المحترفون جورج وروبر ملكي ونادر مطر وربيع عطايا والمدافع جوان العمري إلى مهاجم الوحدات الأردني سوني سعد والعائد للتشكيلة باسل جرادي بعدما غاب عن النافذة الأخيرة جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقد يعمد هاسيك الذي يعاني من مشكلة حقيقية في خط دفاعه بعد غياب الثنائي نور منصور وحسين الزين إلى ماهر صبرا إضافة لمشكلة حراسة المرمى التي قد تؤول للحارس مصطفى مطر إلى الاعتماد على النشيط مهدي الزين في الوسط والقائد حسن معتوق والعائد باسل جرادي إلى الأخوين ملكي.

وأكد قائد المنتخب حسن معتوق جهوزية زملائه للمواجهة بالرغم من الغيابات الحاصلة إلا أن هذه الغيابات لم تطح بتركيز اللاعبين المصممين على تحقيق نتيجة ايجابية.

وتمنى الحارس المصاب مهدي خليل التوفيق لزملائه في مواجهة الإمارات، آملًا تحقيق نتائج ايجابية تمكننا من تحقيق الحلم والوصول إلى مونديال قطر.

وأبدى خليل حزنه لغيابه عن المنتخب، مؤكدًا أنه والجماهير اللبنانية مع المنتخب وهي تعقد عليه الآمال.

من جهته، يدخل المنتخب الإماراتي الذي عسكر في أوروبا بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى الدور الثاني متصدرًا لمجموعته السابعة بستة انتصارات بتشكيلة مكتملة.

واعتبر المدير الفني للمنتخب الإماراتي الهولندي فان مارفك أن منتخب الإمارات يدخل المرحلة الأخيرة من التصفيات بتصميم وسنلعب من أجل الفوز وفرصتنا كبيرة للتأهل إلى مونديال قطر والثقة كبيرة باللاعبين

و في السياق وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كتاباً للاتحاد اللبناني يبلغه بموجبه نقل مباريات ​منتخب لبنان​ على اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الآسيوي لعدم التوصل الى اتفاق مع اي مؤسسة ناقلة في لبنان.

واشار الى ان الآسيوي سيواصل تقييم الخيارات لبث المباريات المستقبلية عبر منصات وقنوات اخرى.