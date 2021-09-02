قناة العالم
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الناقلة الإيرانية المحملة بالوقود إلى لبنان تدخل المياه السورية
مراسل العالم: ايران لم تألو جهدا لتقديم المساعدة للشعب اللبناني
مراسل العالم: هناك لجنة ستقوم بتوزيع شحنة الوقود الايراني
الناقلة الإيرانية ستفرغ الوقود في ميناء بانياس لنقله عبر الصهاريج الى لبنان
المصادر: من المقرر أن يتم تفريغ حمولة الناقلة في وقت لاحق من اليوم أو صباح غد الجمعة في ميناء بانياس السوري لنقلها عبر شاحنات إلى لبنان
المصادر: من المقرر أن تفرغ الناقلة حمولتها في ميناء بانياس السوري ليتم نقلها عبر شاحنات إلى لبنان
المصادر: من المقرر أن ترسو ناقلة النفط الإيرانية المتوجهة إلى لبنان في وقت لاحق من اليوم أو صباح غد الجمعة في ميناء بانياس السوري
مصادر خاصة لقناة العالم: ناقلة النفط الإيرانية المتوجهة إلى لبنان تدخل المياه السورية
مراسل العالم: مقاتلات العدوان السعودي تشن 39 غارة على مديريات رحبة وصرواح ومدغل بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن
مراسل العالم:القوات الامريكية تسير دورية على أطراف بلدتي العزبة ومعيزيلة شمال ديرالزور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي
الناقلة الإيرانية ستفرغ الوقود في ميناء بانياس لنقله عبر الصهاريج الى لبنان
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مختارات
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤
مع الحدث
شاهد: اللقاء مع غانتس يبعد ابومازن عن المقاومة
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤
بانوراما
رئيسي وبوتين ينتقدان الدور الاميركي في افغانستان
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١
مع الحدث
تحريك الملف الفلسطيني وضغوط الإحتلال
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢
مع الحدث
إنهاء الإحتلال لأفغانستان.. والسيناريو الفوضوي
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أمير الكويت يوجه دعوة رسمية إلى بايدن لزيارة البلاد
"إنستغرام" ..قواعد صارمة جديدة قد تسبب حظرك من التطبيق
ارتدادات مقتل الجندي الصهيوني في سياج غزة على الكيان
"رونالدو" يشكر "علي دائي" بعد تحطيمه الرقم القياسي
وزير النفط: نهدف لانشاء مجمعات للتكرير والبتروكيمياويات
شاهد.. اعلان حالة طوارئ في نيويورك خوفاً من 'ايدا'
مقالات و تحليلات
ماذا يعني إخلاء 3 قواعد من قواعد أمريکا الثلاثة عشرة في سوريا؟
صنعاء ترفض مقايضة السلام بالطعام؟!
سماحة الإمام.. في ذكرى غيابك "زرْعُك أثمرَ وَطنا"
الإمام السيد موسى الصدر
اللواء ابراهيم على خط الحكومة في لبنان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.