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أمير الكويت يوجه دعوة رسمية إلى بايدن لزيارة البلاد

أمير الكويت يوجه دعوة رسمية إلى بايدن لزيارة البلاد
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

وجه أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح"، دعوة رسمية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" لزيارة بلاده.

العالم - الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الشيخ نواف تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، مساء الأربعاء، تناولا خلاله "العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين".

وأوضحت أن بايدن أبدى "التطلع المشترك لتعزيز العلاقات والارتقاء بها، وتأكيد موقف واشنطن الثابت الداعم لأمن واستقرار دولة الكويت، والوقوف دائماً إلى جانبها".

ووجه الرئيس الأمريكي شكراً لدولة الكويت "لدورها الإنساني في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان".

بدوره هنأ أمير الكويت بايدن "بنجاح أكبر عملية إجلاء رغم الصعوبات"، موجهاً دعوة رسمية لـ"سيد البيت الأبيض" لزيارة دولة الكويت، وفق "كونا".

كما قدّم الشيخ نواف تعازيه بالجنود الأمريكيين الذين قتلوا في التفجير الذي وقع بمحيط مطار كابل، إضافة إلى ضحايا إعصار "أيدا" الذي ضرب ولاية لويزيانا.

وكان الرئيس الأمريكي قد ناقش قبل 10 أيام تطورات أفغانستان مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبعد يومين مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

ولم يُجرِ بايدن أي زيارة لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي منذ توليه مقاليد الحكم، في 20 يناير من هذا العام، لكنه زار معظمها عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقبل أيام أكملت الولايات المتحدة عملية الانسحاب الكامل من أفغانستان لينتهي احتلالها الذي دام 20 عاماً، وانتهى بعودة طالبان للسيطرة على البلاد.

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