أمير قطر يستقبل وزير الخارجية البريطاني لبحث الملف الأفغاني

العالم - قطر

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، تم خلال المقابلة "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الوضع في أفغانستان".

وأعرب "راب" عن شكر المملكة المتحدة لأمير قطر "على المساهمة الفعالة للدوحة في عمليات إجلاء المدنيين، وجهودها الحثيثة في عملية السلام بأفغانستان".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن احتمالات إعادة تشغيل مطار كابل وتوفير ممر آمن للمواطنين الأجانب والأفغان عبر الحدود البرية تتصدر جدول أعمال المباحثات.

وأمس الأربعاء، التقى أمير قطر بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وبحث معه الوضع الأفغاني، كما أجرت وزيرة الخارجية الهولندية مشاورات مع نظيرها القطري، وقدمت طلباً لنقل سفارة بلادها من كابل إلى الدوحة.

وافتتحت الولايات المتحدة مكتباً دبلوماسياً في الدوحة لإدارة الملف الأفغاني، كما أعلنت اليابان رغبتها في نقل سفارتها من كابل إلى الدوحة، التي قالت إنها تحظى بدور سياسي متزايد في الملف الأفغاني.