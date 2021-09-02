تعرفوا على مشروبات تزيد من الالتهابات بالجسم

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وتشير الخبيرة ، إلى أن تناول مشروبات معينة بانتظام وبكميات كبيرة يسبب التهابات مزمنة.

وتقول "إن تناول كميات كبيرة المياه الغازية و الشاي الحلو وغيرها من المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام، يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية".

وتضيف، وفقا لنتائج الدراسات التي نشرت في المجلة العلمية الأمريكية للتغذية ، يؤدي تناول علبة واحدة في اليوم من مشروب غازي، إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول. وتشير منشورات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، إلى أن الفركتوز يؤثر سلبا في عملية الالتهابات في الجسم.

وتقول، "إن الإفراط في تناول المشروبات، يؤدي إلى زيادة الوزن، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي التي تصاحبها الالتهابات المزمنة".

وتنصح الخبيرة بشرب الماء ومشروبات خالية من السعرات الحرارية لإرواء العطش. وتشير إلى أن عصير الطماطم وعصير الرمان والشاي الأخضر تساعد على تقليل الالتهابات.