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لليوم الثاني على التوالي..

استمرار تسليم أسلحة المسلحين للجيش السوري بدرعا

استمرار تسليم أسلحة المسلحين للجيش السوري بدرعا
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تواصلت اليوم عملية تسليم أسلحة المسلحين في مركز التسوية بحي المحطة في مدينة درعا في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.

العالم - سوريا

وذكرت سانا أنه لليوم الثاني على التوالي تواصلت عمليات التسوية وتسليم أسلحة المسلحين في قسم شرطة المحطة السرايا بمدينة درعا تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي الذي يقضي بإنهاء الوضع الشاذ في المدينة وإخراج الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح عدة مراكز تسوية في عدة مناطق لاستكمال عمليات تسوية الأوضاع وتسليم السلاح للجيش العربي السوري تمهيداً لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى كل أحياء مدينة درعا.

وتمت أمس تسوية أوضاع 209 أشخاص وتسليم الأسلحة الفردية التي كانت بحوزة بعضهم في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد.

وتعمل الدولة السورية منذ عدة أسابيع بكل الوسائل لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظاً على المدنيين والبنى التحتية ومنع تعريض حياتهم للخطر.

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