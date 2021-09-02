الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية ويطالب بتنفيذ الاطراف الأخرى تعهداتها في الاتفاق النووي على غرار طهران

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمراض اللثة و ارتباطها بالنوبة القلبية

لمناقشة أوضاع المنطقة.. مصر والاردن وفلسطين في قمة ثلاثية تعقد في القاهرة

بعد انقطاع طويل..عودة الرحلات الجوية بين مطار حلب ودولة اوروبية

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار تسليم أسلحة المسلحين للجيش السوري بدرعا

تصفيات مونديال 2022.. بداية جيدة للسنغال وصعبة للفراعنة وليبيا

595 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إيران