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ما هي خلفيات العنف المنتشر في شوارع الكيان الاسرائيلي؟

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة عن خلفيات العنف المنتشر بشوارع الكيان الاسرائيلي، مشيرا الى أن ظاهرة حمل السلاح منتشرة بشكل كبير داخل الكيان، وهي موجودة بحكم ارتباط هؤلاء الاشخاص في كونهم إما خارجون من الخدمة العسكرية أو يعملون بمجالات متعددة، خاصة وأن إمكانية الحصول على السلاح هي إمكانية سهلة ومتاحة .

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار نبيه عواضة الى وجود ظاهرة السلاح المتفلت وغير المرخص، فتلك الظاهرة في الوسط العربي تقدر بحوالي بـ400 الف قطعة سلاح موجودة في الوسط العربي فكيف الحال في المجتمع اليهودي الذي هو أصلا بإمكانه حيازة مثل هذا النوع من الأسلحة، واستخدامه.

ونوه عواضه الى وجود تدخل كبير ما بين الجريمة المنظمة بداخل الكيان التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة وما بين الحوادث المرتبطة بالقتل، على خلفية اشكاليات معيينة تحصل أو نتيجة للثأر من أجل تحصيل حقوق معينة في ظل غياب الثقة بجيش الكيان الاسرائيلي والشرطة والقضاء، وبالتالي فان هذه الظاهرة تشير الى أن ثقة الجمهور داخل الكيان الصهيوني في القضاء هي معدومة بشكل كامل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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