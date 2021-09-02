ما هي خلفيات العنف المنتشر في شوارع الكيان الاسرائيلي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار نبيه عواضة الى وجود ظاهرة السلاح المتفلت وغير المرخص، فتلك الظاهرة في الوسط العربي تقدر بحوالي بـ400 الف قطعة سلاح موجودة في الوسط العربي فكيف الحال في المجتمع اليهودي الذي هو أصلا بإمكانه حيازة مثل هذا النوع من الأسلحة، واستخدامه.

ونوه عواضه الى وجود تدخل كبير ما بين الجريمة المنظمة بداخل الكيان التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة وما بين الحوادث المرتبطة بالقتل، على خلفية اشكاليات معيينة تحصل أو نتيجة للثأر من أجل تحصيل حقوق معينة في ظل غياب الثقة بجيش الكيان الاسرائيلي والشرطة والقضاء، وبالتالي فان هذه الظاهرة تشير الى أن ثقة الجمهور داخل الكيان الصهيوني في القضاء هي معدومة بشكل كامل.

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