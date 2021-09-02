إحتجاجات المستوطنين على سوء معيشتهم قرب حدود لبنان

العالم - غياهب الكيان

ونناقش في حلقة برنامج "غياهب الكيان"، موضوع الفلتان الأمني في الشوارع وانتشار تعاطي المخدرات في صفوف القصّر من الصهاينة واحتجاجات المستوطنين على صعوبة معيشتهم.

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان"، الضوء على أعمال العنف واطلاق النار في الشوارع وسقوط القتلى والجرحى باتت ظاهرة منتشرة في أنحاء الكيان الغاصب بسبب انتشار عصابات الإجرام والسلاح في أيدي الصهاينة.

ويبحث برنامج " غياهب الكيان "، في خلفيات العنف المنتشر في شوارع الكيان الاسرائيلي والتفلت الأمني الواسع حيث أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة انتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل كبير جدا داخل الكيان ظاهرة موجودة وقائمة بحكم ارتباط هؤلاء الاشخاص في كونهم اما خارجون من الخدمة العسكرية أو انهم يعملون في مجالات متعددة خاصة أن امكانية الحصول على سلاح بداخل الكيان هي إمكانية سهلة ومتاحة .

وتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى موضوع قصة انتشار المخدرات وتعاطيها من قبل القصّر في الكيان الاسرائيلي باتت ظاهرة حقيقية داخل المجتمع الصهيوني.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" موضوع معركة سيف القدس الاخيرة التي سجلت انتصارا نوعيا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كشفت ضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية وهشاشة الملاجيء التي بنتها سلطات الاحتلال لحماية المستوطنين من صواريخ المقاومة وهو ما أدى الى استمرار التململ في صفوف المستوطنين.

كما يسلط البرنامج الضوء على استمرار مسلسل الاعتداءات على سائقي الحافلات الفلسطينيين من قبل المستوطنين الصهاينة في أنحاء الكيان حيث ارتفعت نسبة تلك الاعتداءات في الاشهر الأخيرة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان " نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5779708