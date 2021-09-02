هل الكيان الإسرائيلي هو من دفع السعودية والإمارات للعدوان على اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار فهمي اليوسفي الى أنه يقاس الدور الاسرائيلي حتى بعد العدوان، لكنه شعر بأن قوى صنعاء اليوم حطمت امبراطورية التسليح التي تسلحت بها دول تحالف العدوان البالغة 18 ومن خلفها الناتو واصبحت الانتصارات التي تحققها صنعاء تخيف الكيان الاسرائيلي وتعتبر ان هذه الانتصارات وان تقدم القوى المناهضة للعدوان يشكل خطرا على المطار مع التوسعية الاسرائيلية في المنطقة التي لم تستطع ان تحققها خلال الحرب الباردة في ستينيات القران الماضي واواخر السبعينيات بحكم وجود الحرب الباردة في تلك الفترة".

واضاف اليوسفي انه يقاس الدور الاسرائيلي من عدة محطات اولها خوض جمهورية اليمن الديمقراطية قبل الوحدة والحرب في عام 1973 من خلال اغلاقها لباب المندب ومساعدة مصر على استعادة تيران وصنافير ويقاس الدور الاسرائيلي من خلال احتلال جزيرة حنيش من قبل اريتيريا".

واعتبر اليوسفي اليوسفي: الكيان الصهيوني هو الذي كان قد خطط وهندس قاعدة خميس مشيط في السعودية وفقا لمصالحه، وانه ما عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقه خلال العقود الـ7 الماضية بدأ يتحقق عبر الكيانات المتصهينة في المنطقة".

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