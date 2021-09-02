الاميركان والتجارة بألام المواطنين الافغان

وأثارت هذه الصورة امتعاض الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقد نُشرت صوراً للطائرات الاميركية تم فيها تخصيص مقاعد للكلاب الاميركية في حين ان الموالين الافغان، تعلقوا بعجلات الطائرة ومنهم من سقط من الطائرة ومات.

وقام متاجرون اميركان بتصميم قمصان تحمل عنوان "نادي كابول للقفز المظلي". وأبدی ناشطون غضبهم مما أسموها بالتجارة المخجلة وذلك لما حمله القميص من سخرية من مشهد سقوط مواطنين افغان بعد تشبثهم باحدی الطائرات العسكرية.

كما وصف الناشطون التصميم بالمهين مستغربين قدرة الاميركان علی استثمار ألم ويأس الاخرين وتحويله الی تجارة تدر عليهم الاموال.

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