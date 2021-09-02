الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاميركان والتجارة بألام المواطنين الافغان

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

حرص الجنود الاميركان علی اجلاء كلابهم معهم من افغانستان بینما تركوا الافغان الموالين لهم خلفهم.

وأثارت هذه الصورة امتعاض الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقد نُشرت صوراً للطائرات الاميركية تم فيها تخصيص مقاعد للكلاب الاميركية في حين ان الموالين الافغان، تعلقوا بعجلات الطائرة ومنهم من سقط من الطائرة ومات.

وقام متاجرون اميركان بتصميم قمصان تحمل عنوان "نادي كابول للقفز المظلي". وأبدی ناشطون غضبهم مما أسموها بالتجارة المخجلة وذلك لما حمله القميص من سخرية من مشهد سقوط مواطنين افغان بعد تشبثهم باحدی الطائرات العسكرية.

كما وصف الناشطون التصميم بالمهين مستغربين قدرة الاميركان علی استثمار ألم ويأس الاخرين وتحويله الی تجارة تدر عليهم الاموال.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة القتل الثانية في أقل من 24 ساعة بالكويت..

نشطاء في افغانستان: مسعود يعلن بدء الحرب وانهيار الحوار

أميرعبداللهيان يطالب أطراف الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتهم

شهيدان فلسطينيان داخل أحد الأنفاق نتيجة ضخ الغاز السام

شاهد: أهالي الحسكة السورية ينتفضون بوجه تركيا ومرتزقتها

الاحتلال يقرر منع الشيخ عكرمة صبري من لقاء شخصيات بالداخل