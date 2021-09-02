شاهد: أهالي الحسكة السورية ينتفضون بوجه تركيا ومرتزقتها

العالم - خاص العالم

أقامت الفعاليات الأهلية والاجتماعية في محافظة الحسكة وقفةً احتجاجية تنديداً بجرائم المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين الذين يستمرون بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي حارمين بذلك قرابة مليون نسمة من المياه...

المشاركون بالوقفة عبروا عن استيائهم من دور المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني ومجال حقوق الإنسان، داعينها لأخذ موقف واضح يُنصف الأهالي ويفضح جريمة المحتل...

تسهيلات حكومية تقدم يومياً خدمة للمواطنين عن طريق تأمين صهاريج لنقل المياه ووضع عدد من الخزانات،لكنها تبقى حلول إسعافية ولاتلبي حاجة الأهالي

ظروف استثنائية تعيشها هذه المنطقة حرماناً وعطشاً في وقت يشهد فيه العالم إجراءات صحية مضاعفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تحييد محطة علوك عن الصراع، وإعادة المياه إلى ماكانت عليه قبل احتلال مدينة رأس العين، ومحاسبة التركي على جريمته هي أبسط مطالب المشاركين في هذه الوقفة.

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