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أمير عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية ترحب بمبدأ التفاوض لكنها لا تقبل بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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