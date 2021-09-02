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إمدادات البن العالمية مهددة بسبب كورونا

إمدادات البن العالمية مهددة بسبب كورونا
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أثّرت إجراءات الإغلاق التي فُرضت على سكان العالم بسبب فيروس كورونا على شكل الحياة بأكملها. وها هي هذه التدابير في فيتنام تهدد الإمدادات العالمية للبنّ حيث لا تزال أكبر مدينة لإنتاجه في دول جنوب شرق آسيا مغلقة.

العالم- منوعات

وتُعد فيتنام منتجاً رئيسياً لبن الروبوستا، الذي تتميز حبّاته بالمذاق المر وتُستخدم في إعداد القهوة سريعة التحضير وبعض خلطات الإسبريسو. كما تُعد هذه المدينة وموانئها جزءاً رئيسياً من شبكة الشحن العالمية التي تمتد من الصين إلى أوروبا.

وفي التفاصيل التي أفادها موقع "بي بي سي"، تخضع موانئ التصدير في مدينة "هوشي منه" لقيود سفر صارمة بعد الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

ويعني إغلاق مدينة "هوشي منه"، أن المصدّرين الفيتناميين يواجهان المصاعب في نقل البضائع، بما في ذلك حبوب البن، إلى الموانئ للشحن إلى جميع أنحاء العالم.

ويُشار إلى أنّ هذه المشكلة الفيتنامية ليست سوى أحدث مشكلة تواجه صناعة القهوة في العالم. فقد تأثر محصول البن في البرازيل، أكبر منتج لحبوب بن أرابيكا الفاخرة في العالم، بسبب الجفاف والصقيع لدرجة أنّ بعض مزارعي البن قد يحتاجون إلى إعادة زراعة أشجار بن جديدة، ما قد يعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات لاستئناف الإنتاج.

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